Женщина оказалась в больнице после ДТП на пешеходном переходе в центре Воронежа

Авария произошла у дома №1Д по улице Средне-Московской. По предварительным данным, 48-летняя женщина, управляя автомобилем «Mitsubishi Outlander», совершила наезд на 57-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
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