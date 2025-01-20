Женщина оказалась в больнице после ДТП на пешеходном переходе в центре Воронежа

Авария произошла у дома №1Д по улице Средне-Московской. По предварительным данным, 48-летняя женщина, управляя автомобилем «Mitsubishi Outlander», совершила наезд на 57-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.