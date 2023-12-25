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Бизнесвумен Алена Грушка на «Ламборгини» сбила мужчину

Бизнесвумен Алена Грушка на «Ламборгини» сбила мужчину

Пресса сегодня сообщила, что произошла смертельная авария в центре Москвы. Мужчина, который переходил дорогу, был сбит дорогим автомобилем.

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