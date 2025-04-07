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Царьград

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Полиция в Петербурге закрыла сеть кальянных: изъят алкоголь на 1 млн рублей

Полиция в Петербурге закрыла сеть кальянных: изъят алкоголь на 1 млн рублей

В Санкт-Петербурге полиция закрыла сеть кальянных из-за нарушения законодательства. В ходе обысков изъято алкоголя на сумму свыше 1 млн рублей и нелегальные табачные изделия.

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