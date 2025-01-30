Внучка королевы Елизаветы вновь стала мамой

29 января из Букингемского дворца пришла приятная новость: королевская семья стала больше. Принцесса Беатрис, внучка покойной королевы Елизаветы II, и ее супруг Эдоардо Мапелли Моцци стали родителями во второй раз.
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