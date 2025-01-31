Специалисты из Ленобласти с нуля восстановили часть школы искусств в Мариуполе

Там же отремонтировали ясли-сад «Якорёк» В Мариуполе отремонтировали ясли-сад «Якорёк» для 225 детей, а также обновили площадки для прогулок и игр, сообщил сегодня в своём телеграм-канале зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.