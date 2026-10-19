Лесная охрана Подмосковья за девять месяцев 2026 года убрала 1 424 рекламные конструкции с деревьев. Основное внимание уделяется областям у дачных поселков и деревень, чтобы предотвратить разрушение стволов и привлечение к ответственности нарушителей.