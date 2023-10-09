Тысячи жертв: что происходит в Афганистане после сильнейшего землетрясения

Число жертв землетрясения в Афганистане почти достигло 2,5 тысячи человек. Накануне в провинции Герат зафиксировали самые мощные подземные толчки за последние годы — магнитуда составила шесть и два соответственно.
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