Песков назвал обновленную ядерную доктрину РФ сигналом для Запада

Публикация обновленной ядерной доктрины России является сигналом для США, которые провоцируют беспрецедентную эскалацию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 ноября журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
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