Общественные организации на Тайване протестуют против искажения резолюции 2758 ГА ООН

Тайбэй, 14 сентября /Синьхуа/ -- Коалиция из десятков политических и общественных организаций на Тайване в четверг выразила решительное осуждение в связи с тем, что некоторые американские политики и местные сепаратисты, выступающие за "независимость Тайваня", искажают резолюцию 2758 Генеральной Ассамблеи /ГА/ ООН, которая была принята в 1971 году.