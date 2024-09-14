Общественные организации на Тайване протестуют против искажения резолюции 2758 ГА ООН

Тайбэй, 14 сентября /Синьхуа/ -- Коалиция из десятков политических и общественных организаций на Тайване в четверг выразила решительное осуждение в связи с тем, что некоторые американские политики и местные сепаратисты, выступающие за "независимость Тайваня", искажают резолюцию 2758 Генеральной Ассамблеи /ГА/ ООН, которая была принята в 1971 году.
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