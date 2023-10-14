Команда Байдена обеспокоена неготовностью Израиля к полномасштабной войне

Вашингтон готов оказать всестороннюю помощь Израилю, но в администрации президента США Джо Байдена обеспокоены, что израильское правительство не готово к последствиям масштабного вторжения, которое может произойти в любой момент.
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