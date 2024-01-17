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Захарова: Запад не даст Украине выйти из конфликта переговорным путем

Захарова: Запад не даст Украине выйти из конфликта переговорным путем

Запад не даст украинской стороне выйти из нынешнего конфликта переговорным путем. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

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