Актриса Яна Поплавская прямо обвинила бардов Никитиных в финансировании ВСУ

Актриса и известный российский общественный деятель Яна Поплавская обвинила бардов Сергея и Татьяну Никитиных, которые написали песню “Александра” из фильма “Москва слезам не верит”, в сборе денег для поддержки Вооруженных сил Украины.
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