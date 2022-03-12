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Губкинский и Пурпе соединит дорога с четырьмя полосами движения

Губкинский и Пурпе соединит дорога с четырьмя полосами движения

Современная четырехполосная магистраль протяженностью более 15 километров свяжет Губкинский и Пурпе. Проект реконструкции старой дороги, которую превратят в широкую трассу, проходит экологическую экспертизу и проверку на соответствие нормативам.

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