Губкинский и Пурпе соединит дорога с четырьмя полосами движения

Современная четырехполосная магистраль протяженностью более 15 километров свяжет Губкинский и Пурпе. Проект реконструкции старой дороги, которую превратят в широкую трассу, проходит экологическую экспертизу и проверку на соответствие нормативам.
Современная четырехполосная магистраль протяженностью более 15 километров свяжет Губкинский и Пурпе. Проект реконструкции старой дороги, которую превратят в широкую трассу, проходит экологическую экспертизу и проверку на соответствие нормативам.
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