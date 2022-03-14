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Заседание по делу депутата Самсонова о развращении ребенка пройдет 22 марта

Заседание по делу депутата Самсонова о развращении ребенка пройдет 22 марта

Заседание по делу депутата Самсонова о развращении ребенка пройдет 22 марта Заседание по делу приморского депутата Артема Самсонова, которого обвинили в развращении несовершеннолетнего6 состоится 22 марта в 10:00 в Советском райсуде Владивостока.

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