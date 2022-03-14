Заседание по делу депутата Самсонова о развращении ребенка пройдет 22 марта Заседание по делу приморского депутата Артема Самсонова, которого обвинили в развращении несовершеннолетнего6 состоится 22 марта в 10:00 в Советском райсуде Владивостока.