Премьер-министр опубликовал отчет для Евросовета Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после посещения России, Украины, США и Китая заявил в своем отчете для главы Евросовета Шарля Мишеля, что трансатлантическое сообщество лишилось признания со стороны Глобального Юга и стало глобально изолированным из-за позиции по Украине.