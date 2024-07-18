Премьер-министр опубликовал отчет для Евросовета Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после посещения России, Украины, США и Китая заявил в своем отчете для главы Евросовета Шарля Мишеля, что трансатлантическое сообщество лишилось признания со стороны Глобального Юга и стало глобально изолированным из-за позиции по Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии