Общественная служба новостей

1 349 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Егоров Николай
    Да. Довоевались.Политолог Ищенко ...
  • Сергей Самойлов
    По себе Зеленкин судит.Это они,отступая,минируют всё подряд.Зеленский рассказ...
  • Сергей Матвеенко
    России нельзя проиграть СВО, в противном случае нас весь мир будет считать слабаками и НАТО может без объявления войн...Политолог Ищенко ...

Ястреба-перепелятника со сломанным крылом обнаружили на улице Самары

Ястреба-перепелятника со сломанным крылом обнаружили на улице Самары

Сотрудники пресс-службы Министерства лестного хозяйства Самарской области распространяют информацию о том, что на территории одной из центральных улиц столицы региона местным жителям удалось обнаружить получившего травму ястреба-перепелятника.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх