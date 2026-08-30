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Больше 500 барнаульцев стали жертвами компании с признаками финансовой пирамиды

Больше 500 барнаульцев стали жертвами компании с признаками финансовой пирамиды

Жителям города обещали недорогое жилье и автомобили, но они так ничего и не получили Больше 500 жителей Барнаула стали жертвами компании с признаками финансовой пирамиды, сообщает телеканал "Вести Алтай".

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