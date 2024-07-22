JAMA: здоровая диета матери снижает риск рождения ребенка с аутизмом на 22%

Ученые из Университета Глазго и Норвежского института общественного здравоохранения установили, что соблюдение принципов классического здорового питания во время беременности снижает вероятность рождения ребенка с аутизмом на 22%.
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