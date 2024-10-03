В Госдуме хотят обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд до работы

Депутаты ЛДПР планируют внести в Госдуму РФ проект, согласно которому работодатели должны будут оплачивать своим сотрудникам проезд до работы и обратно, если у них нет возможности воспользоваться общественным транспортом.
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