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В Госдуме хотят обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд до работы

Депутаты ЛДПР планируют внести в Госдуму РФ проект, согласно которому работодатели должны будут оплачивать своим сотрудникам проезд до работы и обратно, если у них нет возможности воспользоваться общественным транспортом.

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