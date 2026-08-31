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Чтобы полноценно использовать этот монитор в играх нужна очень мощная видеокарта. Представлен AOC Agon AGP277KXM на панели MiniLED

Чтобы полноценно использовать этот монитор в играх нужна очень мощная видеокарта. Представлен AOC Agon AGP277KXM на панели MiniLED

Разрешение 5120 х 2880 пикселей Компания AOC представила игровой монитор Agon AGP277KXM, для нормальной игры на котором в норме понадобится очень производительный ПК, так как разрешение тут составляет 5120 х 2880 пикселей.

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