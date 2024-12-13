В Лабытнанги две молодые семьи получили сертификаты для погашения ипотеки

Двум молодым семьям из Лабытнанги и Харпа вручили жилищные сертификаты. Ямальцы используют их для погашения ипотеки, рассказала в соцсетях глава муниципалитета Марина Трескова «Накануне новогодних праздников вручила жилищные сертификаты <.
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