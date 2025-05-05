Мучительная неделя с точки зрения пробок в Петербурге началась. Вчера в город прилетел президент Кубы - товарищ Мигель Диас-Канель Бермудес.
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Мучительная неделя с точки зрения пробок в Петербурге началась. Вчера в город прилетел президент Кубы - товарищ Мигель Диас-Канель Бермудес.