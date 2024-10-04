ФХР будет сотрудничать с Сербской хоккейной ассоциацией и ХК «Црвена Звезда»

Федерация хоккея России (ФХР) заключила меморандумы о сотрудничестве с Сербской хоккейной ассоциацией и белградским клубом «Црвена Звезда», сообщаетФедерация хоккея России (ФХР) заключила меморандумы о сотрудничестве с Сербской хоккейной ассоциацией и белградским клубом «Црвена Звезда», сообщает ТАСС.
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