Армия России нанесла массированный удар по Киеву и области (ФОТО, ВИДЕО)

Армия России нанесла массированный удар по Киеву и области. Под Бучей после удара загорелись три складских помещения.
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