Русский дом в Белграде поддержал актера Милоша Биковича из-за нападок украинского МИД

Директор Русского дома в Белграде Евгений Баранов выразил поддержку сербскому и российскому актеру Милошу Биковичу в связи с обращением к американскому каналу HBO Министерства иностранных дел Украины из-за планов актера сняться в третьем сезоне сериала «Белый лотос».