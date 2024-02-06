Русский дом в Белграде поддержал актера Милоша Биковича из-за нападок украинского МИД

Директор Русского дома в Белграде Евгений Баранов выразил поддержку сербскому и российскому актеру Милошу Биковичу в связи с обращением к американскому каналу HBO Министерства иностранных дел Украины из-за планов актера сняться в третьем сезоне сериала «Белый лотос».
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