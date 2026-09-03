Рязанка получила срок за непреднамеренное убийство мужчины

В суде установлено, что в апреле 2026 года К. совместно со своим сожителем Л. распивала спиртные напитки в квартире на улице Тимуровцев.
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