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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанка получила срок за непреднамеренное убийство мужчины

Рязанка получила срок за непреднамеренное убийство мужчины

В суде установлено, что в апреле 2026 года К. совместно со своим сожителем Л. распивала спиртные напитки в квартире на улице Тимуровцев.

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