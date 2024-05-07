Улица Водопроводная в Тюмени будет перекрыта в честь Дня Победы

В среду, 8 мая 2024 года в городе Тюмень будет перекрыта улица Водопроводная. С 8:00 до 12:00 по местному времени на территории города Тюмень будет осуществляться процесс по проведению торжественных мероприятий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии