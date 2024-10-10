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Рязанские новости

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Поезд, идущий через Рязань на Урал, станет двухэтажным

Поезд, идущий через Рязань на Урал, станет двухэтажным

С 13 декабря рязанцам будет доступен двухэтажный поезд по маршруту Челябинск-Москва. . Это позволит увеличить количество мест в поездах, связывающих Центральную Россию и столицу Южного Урала, а также снизить стоимость билетов.

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