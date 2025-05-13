Синоптик Ильин: на этой неделе в столичном регионе потеплеет до +20 градусов

В столичном регионе очередная неделя началась с похолодания, ожидаются даже ночные заморозки. Этот холод принес ветер из Арктики, который будет формировать погоду почти всю текущую неделю, рассказал синоптик и метеоролог Александр Ильин.
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