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Маск резко ответил на слова Бретона из-за поддержки "Альтернативы для Германии"

Маск резко ответил на слова Бретона из-за поддержки "Альтернативы для Германии"

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск резко ответил бывшему еврокомиссару и французскому экс-министру Тьерри Бретону, который подверг его критике за высказывания в адрес правительства ФРГ и поддержку партии "Альтернатива для Германии".

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