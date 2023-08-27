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Давис Бертанс: «Просто смотря игры «Партизана», даже через телевизор я чувствую мурашки по коже»

Форвард сборной Латвии и «Оклахомы» Давис Бертанс в интервью Eurohoops признался, что эмоционально отреагировал на возвращение «Партизана» в Евролигу.

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