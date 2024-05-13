ФСБ задержан глава управления кадров Минобороны России

ФСБ задержан Начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Кузнецов. Эту информацию подтверждают ряд источников, а также подтвердило информагентство ТАСС По некоторым данным, генерал Кузнецов уже арестован военным судом, ещё 13 мая.