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В ДТП в Крыму погибли четверо взрослых и пострадали четверо детей

В ДТП в Крыму погибли четверо взрослых и пострадали четверо детей

На автодороге Береговое - Бахчисарай столкнулись два легковых автомобиля. По сообщению МВД Крыма, в результате аварии погибли четыре человека, среди пострадавших - четверо детей.

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