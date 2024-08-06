Работай или умри: почему мы пашем, даже когда устали: 8 причин от психолога

Современные люди часто не умеют отдыхать, и это еще полбеды. Мало того, что мы не даем себе времени восстановиться, мы еще и продолжаем работать на грани возможностей даже после того, как заканчиваются последние силы.
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