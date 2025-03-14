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«В связи с обострением ситуации»: в восьми населённых пунктах Сумской области объявили эвакуацию

«В связи с обострением ситуации»: в восьми населённых пунктах Сумской области объявили эвакуацию

Власти Сумской области объявили обязательную эвакуацию восьми населённых пунктов Анастасия Степанова В Сумской области организовали принудительную эвакуацию жителей из восьми населённых пунктов, сообщили в обладминистрации.

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