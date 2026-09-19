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Кухня и дом

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Как выбрать напольное покрытие под дерево: сравниваю ламинат, кварцвинил, SPC и керамогранит на собственном опыте

Как выбрать напольное покрытие под дерево: сравниваю ламинат, кварцвинил, SPC и керамогранит на собственном опыте

Выбор напольного покрытия часто начинается с обманчиво простого желания: чтобы выглядело как дерево, но при этом не боялось воды, не царапалось от когтей и тяжёлой мебели, не леденило ноги зимой и не съедало бюджет, который и так трещит по швам.

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