Как выбрать напольное покрытие под дерево: сравниваю ламинат, кварцвинил, SPC и керамогранит на собственном опыте

Выбор напольного покрытия часто начинается с обманчиво простого желания: чтобы выглядело как дерево, но при этом не боялось воды, не царапалось от когтей и тяжёлой мебели, не леденило ноги зимой и не съедало бюджет, который и так трещит по швам.