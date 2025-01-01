В TikTok стало модным быть примерными домохозяйками. Почему таких женщин обвиняют в религиозной пропаганде?

В социальной сети TikTok стали популярны ролики в стиле trad wives (сокращение от traditional wives, от английского — традиционные жены) — контент, который публикуют женщины, как правило, исходящие из религиозных общин и транслирующие семейные ценности.
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