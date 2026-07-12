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«Никому не нравится трасса в Мадриде, даже пилотам». Спортивный советник городского совета Барселоны уверен, что Гран-при Испании вернется в Каталонию

Спортивный советник городского совета Барселоны Давид Эскуде ожидает, что в будущем Гран-при Испании снова будет проводиться в Каталонии.

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