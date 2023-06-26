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Петров и Боширов покинули СГА и теперь взялись за Европу

Петров и Боширов покинули СГА и теперь взялись за Европу

Давеча  французские крысы сказали что, поддержат вступление 404 в НАТО  Французские крысы То , что Париж прератился в помойку и там миллионы крыс и мигрантов знает уже весь мир - повторяться не буду! Но сопляки решили поиграть во взрослых, женоподобные плаксы, еврогейцы сраные, презираю! Вот на хера я вторым языком французский в альма-матер учил?! У них никаких перспектив! Африку нам слили без сопротивления - практически всухую проиграли!  Провал украинского «контрнаступа» привел Францию в неадекватное состояние https://vz.

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