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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Трамп не планирует финансировать Украину: главное за сутки

Трамп не планирует финансировать Украину: главное за сутки

МОСКВА, 11 марта, ФедералПресс. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае переизбрания Дональд Трамп не будет финансировать Киев, Мария Захарова объяснила, что мешает принять Украину в НАТО, а Владимир Зеленский раскритиковал папу римского из-за призыва к урегулированию конфликта.

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