Трамп не планирует финансировать Украину: главное за сутки

МОСКВА, 11 марта, ФедералПресс. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае переизбрания Дональд Трамп не будет финансировать Киев, Мария Захарова объяснила, что мешает принять Украину в НАТО, а Владимир Зеленский раскритиковал папу римского из-за призыва к урегулированию конфликта.