Состоялся релиз ассиметричного хоррора Killer Klowns from Outer Space: The Game Разработчики ...

Состоялся релиз ассиметричного хоррора Killer Klowns from Outer Space: The GameРазработчики IllFonic и Teravision Games выпустили новую ассиметричный хоррор Killer Klowns from Outer Space: The Game, основанный на фильме 1980-х годов “Клоуны-убийцы из космоса”.
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