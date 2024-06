Состоялся релиз ассиметричного хоррора Killer Klowns from Outer Space: The Game Разработчики ...

Состоялся релиз ассиметричного хоррора Killer Klowns from Outer Space: The GameРазработчики IllFonic и Teravision Games выпустили новую ассиметричный хоррор Killer Klowns from Outer Space: The Game, основанный на фильме 1980-х годов “Клоуны-убийцы из космоса”.