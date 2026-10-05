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Татарстанда 1953 елда чыккан «Москвич» сатыла

Түбән Камада 1953 елда чыккан, 3 мең чакрым йөргән «Москвич-401» автомобилен сатуга куйганнар. Хуҗасы машина өчен 450 мең сум сорый.

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