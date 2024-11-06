Финский президент выступил против уступок части территорий Украины

Стубб призвал Киев забыть о модели мира Суоми с Россией Президент Финляндии Александр Стубб выступил против того, чтобы Украина заключила мир с Россией, уступив часть территории, сообщает Helsingin Sanomat.
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