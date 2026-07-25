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России не с кем договариваться о мире на Украине: о причинах

России не с кем договариваться о мире на Украине: о причинах

Удары беспилотников по распределительным центрам маркетплейсов в Электростали и Тамбове, очереди из автомобилей и дефицит топлива на АЗС из–за горящих нефтеперерабатывающих заводов – это отнюдь не случайные успехи противника.

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