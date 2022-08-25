Экс-замминистра обороны Украины Фролова: Киев хотел бы «построить базу НАТО в Крыму»

Власти Украины хотели бы «захватить» Крым для размещения на его территории натовских баз. Такое заявление сделала 25 августа бывшая заместитель министра обороны Украины, заместитель председателя Центра оборонных стратегий страны Алина Фролова.
Власти Украины хотели бы «захватить» Крым для размещения на его территории натовских баз. Такое заявление сделала 25 августа бывшая заместитель министра обороны Украины, заместитель председателя Центра оборонных стратегий страны Алина Фролова.
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