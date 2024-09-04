Как Новодевичий монастырь в Москве повлиял на архитектуру Царского Села

Рассказали в Историко-литературном музее Пушкина В Историко-литературном музее Пушкина рассказали телеканалу «Санкт-Петербург», какое влияние оказал Новодевичий монастырь в Москве на архитектуру Царского Села.
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