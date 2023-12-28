Клиент борделя умер во время сеанса садомазохизма

После утех в московском борделе умер от сердечного приступа служащий одного из столичных банков. ЧП произошло на днях в одном из так называемых элитных салонов по сексуальному обслуживанию дорогих клиентов.
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