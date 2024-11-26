БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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    Думаю, произойдёт что то близкое к ситуации с Кимом - много шума, бряцание оружием, противоречивые заявления, много б...Чем Трамп может у...

Чем Трамп может угрожать России

Чем Трамп может угрожать России

Минск-3 не пройдет План мирного завершения конфликта на Украине, представленный советниками Трампа, полон противоречий и совершенно неприемлем для России.

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Комментарии
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Сергей Ипатов
Думаю, произойдёт что то близкое к ситуации с Кимом - много шума, бряцание оружием, противоречивые заявления, много блефа, рассчитанное больше на их внутреннего потребителя, потом замирение и дружба навек. От нас это выдержка, спокойная и уверенная демонстрация мощной силы, внутреннее спокойствие и невозмутимость. Это же не его война, зачем ему всё это надо, но при этом на публику ему поиграть придётся (только сильно особо увлекаться ему тоже не стоит позволять) . ВПК свой он может подкормить и другими способами. Хочет сделку? Не знаю,  предложите ему невмешательство напрямую в его борьбу нанайских мальчиков с Китаем. Нас же они в открытую не поддерживают, в военных действиях не участвуют, запчасти для беспилотники не стесняясь на обе стороны продавали? Чем не размен?  Пусть занимается своими проблемами, не лезет к нам, а мы не будем мешать ему, по крайнем мере до пересечения интересов. А с европой сами как нибудь разберёмся - без нажима и поддержки США они ни на что по большому счету не способны, кроме как кривляться
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