Чем Трамп может угрожать России

Сергей Ипатов

Думаю, произойдёт что то близкое к ситуации с Кимом - много шума, бряцание оружием, противоречивые заявления, много блефа, рассчитанное больше на их внутреннего потребителя, потом замирение и дружба навек. От нас это выдержка, спокойная и уверенная демонстрация мощной силы, внутреннее спокойствие и невозмутимость. Это же не его война, зачем ему всё это надо, но при этом на публику ему поиграть придётся (только сильно особо увлекаться ему тоже не стоит позволять) . ВПК свой он может подкормить и другими способами. Хочет сделку? Не знаю, предложите ему невмешательство напрямую в его борьбу нанайских мальчиков с Китаем. Нас же они в открытую не поддерживают, в военных действиях не участвуют, запчасти для беспилотники не стесняясь на обе стороны продавали? Чем не размен? Пусть занимается своими проблемами, не лезет к нам, а мы не будем мешать ему, по крайнем мере до пересечения интересов. А с европой сами как нибудь разберёмся - без нажима и поддержки США они ни на что по большому счету не способны, кроме как кривляться