Очистка берега в районе пляжа «Абрау-бич» и Мысхако заняла около 300 метров, в работах участвовали 53 человека и шесть единиц техники.
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