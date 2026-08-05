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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» примет «Оренбург» в 1-м туре Кубка России. Начало матча – в 18:30

«Спартак» примет «Оренбург» в матче 1-го тура Фонбет Кубка России в Пути РПЛ. Таблицы Кубка России Статистика Кубка России.

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